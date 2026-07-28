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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-28 02:36 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليرتكز الزوج إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.