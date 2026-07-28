سعر النفط خام برنت يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليرتكز الزوج إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.