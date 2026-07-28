الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026

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  • سعر النفط خام برنت يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 02:36 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليرتكز الزوج إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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