الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعكس مساره الإيجابي – توقعات اليوم – 28-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعكس مساره الإيجابي – توقعات اليوم – 28-07-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعكس مساره الإيجابي – توقعات اليوم – 28-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعكس مساره الإيجابي – توقعات اليوم – 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 02:39 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا