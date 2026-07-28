سعر سهم الشرقية للتنمية (6060) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026

ارتفع سعر سهم شركة الموارد للقوى البشرية (1833) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 110.00 ريال، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ويأتي هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 110.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 120.00 ريال، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 100.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد