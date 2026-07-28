ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

نتائج الأسهم الأوروبية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.02%) ليصل عند (644.62) نقطة.فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.30%) ليصل عند مستوى (25424.41) نقطة.وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.40%)، ليصل إلى مستوى (8406.06) نقاط.