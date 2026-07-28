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ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

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  • ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات 1/2
  • ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات 2/2

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.02%) ليصل عند (644.62) نقطة.

نتائج الأسهم الأوروبية

فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.30%) ليصل عند مستوى (25424.41) نقطة.
وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.40%)، ليصل إلى مستوى (8406.06) نقاط.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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