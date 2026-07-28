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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين تحت التأثير السلبي– توقعات اليوم 28-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-28 05:11 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا جديد لدى سعر النحاس نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليستمر بتقديم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب مستوى 6.3000$ وليحافظ بذلك على انحصاره ما بين الحاجز المستقر قرب 6.5100$ بينما يستقر مستوى عند 6.1000$.
نتوقع باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 تشكيل السعر لبعض الموجات التصحيحية الهابطة ليحاول من خلالها الوصول نحو 6.2000$ ومن ثم ليهاجم الدعم المذكور سابقا والذي يشكل مفتاح أولي لتأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4100$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي