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سعر البلاتين تحت التأثير السلبي– توقعات اليوم 28-7-2026

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  • سعر البلاتين تحت التأثير السلبي– توقعات اليوم 28-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 05:11 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا جديد لدى سعر النحاس نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليستمر بتقديم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب مستوى 6.3000$ وليحافظ بذلك على انحصاره ما بين الحاجز المستقر قرب 6.5100$ بينما يستقر مستوى عند 6.1000$.

 

نتوقع باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 تشكيل السعر لبعض الموجات التصحيحية الهابطة ليحاول من خلالها الوصول نحو 6.2000$ ومن ثم ليهاجم الدعم المذكور سابقا والذي يشكل مفتاح أولي لتأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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