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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يفشل بتحقيق الاختراق-توقعات اليوم 28-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-28 05:13 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر الزوج متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تأجيله مجددا للهجوم الصاعد واستقراره قرب الدعم الأولي المتمثل بمستوى 217.65 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55.
نذكر بأن السيناريو الإيجابي سيبقى قائم بالثبات العام فوق مستوى 216.55 والذي يشكل بدوره الدعم الرئيسي الأول أمام المحاولات الصاعدة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتشكيل موجات صاعدة وليستهدف من خلالها لمستوى 218.65 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 219.40 وصولا نحو 220.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.30 و 218.65
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم