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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 28-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سعر المؤشر الألماني يسجل الأهداف الإيجابية– توقعات اليوم 28-7-2026

Fx News Today

2026-07-28 05:15 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر المؤشر بتأكيد اختراقه لمستوى 25290.00 لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك الأهداف المقترحة بالتقرير السابق بملامسته لمستوى 25568.0 ومن ثم ليضطر لتقديم تداولات جانبية نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

 

نود التنويه إلى أن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بالاعتماد على تشكيل مستوى 25220.00 لدعم مهم أمام التداولات الحالية, ولنؤكد على أهمية انتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتحفيز السعر لتجاوز الحاجز المستقر عند 25550.00 ومن ثم ليستهدف المزيد من المحطات الإيجابية بانجذابه أولا نحو 25680.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25310.00 و 25680.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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