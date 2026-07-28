تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 28-07-2026

نجح سعر المؤشر بتأكيد اختراقه لمستوى 25290.00 لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك الأهداف المقترحة بالتقرير السابق بملامسته لمستوى 25568.0 ومن ثم ليضطر لتقديم تداولات جانبية نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

نود التنويه إلى أن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بالاعتماد على تشكيل مستوى 25220.00 لدعم مهم أمام التداولات الحالية, ولنؤكد على أهمية انتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتحفيز السعر لتجاوز الحاجز المستقر عند 25550.00 ومن ثم ليستهدف المزيد من المحطات الإيجابية بانجذابه أولا نحو 25680.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25310.00 و 25680.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم