تحديث توقع سعر الذهب اليوم 28-07-2026

بالرغم من تشكيل سعر القهوة مؤخرا لتداولات جانبية مختلطة إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق الدعم الرئيسي المتمركز عند 275.80 إضافة لمحاولة تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره قرب 301.10.

ننصح بانتظار بدء تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه لمستوى 337.50 والثبات أعلاه ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف محطات إيجابية جديدة بدأ من 357.00 و375.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 310.00 و 357.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم