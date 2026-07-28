الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 28-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سعر القهوة يكرر الإغلاقات الإيجابية– توقعات اليوم 28-7-2026

Fx News Today

2026-07-28 05:15 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من تشكيل سعر القهوة مؤخرا لتداولات جانبية مختلطة إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق الدعم الرئيسي المتمركز عند 275.80 إضافة لمحاولة تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره قرب 301.10.

 

ننصح بانتظار بدء تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه لمستوى 337.50 والثبات أعلاه ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف محطات إيجابية جديدة بدأ من 357.00 و375.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 310.00 و 357.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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