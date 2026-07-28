تحديث توقع سعر الفضة اليوم 28-07-2026

بدأ سعر المؤشر باستقبال العزم الإيجابي الإضافي بثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تشكيله يوم أمس لبعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 101.35.

الثبات المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 100.70 يدعم توقعنا الصاعد لنبقى بانتظار انجذاب التداولات نحو الهدف الأول المستقر قرب 101.55 وبتجاوزه سينجح السعر بالوصول للهدف التالي المتمركز عند 101.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.10 و 101.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع