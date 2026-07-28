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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 28-07-2026
Fx News Today
2026-07-28 10:23 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.