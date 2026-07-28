الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 28-07-2026

Fx News Today

2026-07-28 10:23 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا