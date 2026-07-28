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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث توقع سعر الذهب اليوم 28-07-2026
Fx News Today
2026-07-28 10:26 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عمق سعر الذهب (GOLD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر وينذر بالمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.