الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث توقع سعر الذهب اليوم 28-07-2026

Fx News Today

2026-07-28 10:26 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عمق سعر الذهب (GOLD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر وينذر بالمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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