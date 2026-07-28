تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-07-2026

عمق سعر الذهب (GOLD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر وينذر بالمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.