الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث توقع سعر الفضة اليوم 28-07-2026

Fx News Today

2026-07-28 10:29 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السعر بكسره لخط ميل تصحيحي صاعد على المستويات اللحظية، والذي تزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي ليواصل الهبوط ليصل إلى استناده لمستوى الدعم المهم 57.00$، في هذا الوقت بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد السعر على التماسك المؤقت ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا