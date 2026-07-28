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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث توقع سعر الفضة اليوم 28-07-2026
Fx News Today
2026-07-28 10:29 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السعر بكسره لخط ميل تصحيحي صاعد على المستويات اللحظية، والذي تزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي ليواصل الهبوط ليصل إلى استناده لمستوى الدعم المهم 57.00$، في هذا الوقت بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد السعر على التماسك المؤقت ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.