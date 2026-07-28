سلوشنز توقع عقدا مع اس تي سي لتجديد رخص برامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 160 مليون ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع

•النفط يعمق خسائره إلى أدنى مستوى في أسبوعين

•استمرار توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،تحت الضغط السلبي بسبب قوة أداء الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي ،رغم انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.



تعمق أسعار النفط العالمية من خسائرها ،مما يقلص من مخاوف الضخم ويقلل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه الدوري للسياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم، مما عزز توقعات الأسواق ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير حتى نهاية العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,034.93$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,076.52$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,082.55$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.6% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل نشاط عمليات شراء حول حاجز 4,000 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلًا أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 101.55 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



رغم انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا يزال المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالعملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، وذلك قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وسط توقعات بأن يتمسك المركزي الأمريكي بتوجهه المتشدد وإبقاء الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بمتوسط 3% ،لتعمق خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلةً أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع انحسار المخاوف بشأن سلامة الإمدادات العالمية، في ظل توقف التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن هبوط أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنوك المركزية بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•استمرار الهدوء الميداني، إذ لم تُسجل هجمات مباشرة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لعدة أيام متتالية، وهو ما يُعد أطول فترة تهدئة منذ موجة التصعيد الأخيرة.



•الوسطاء يحققون تقدمًا في جهود استئناف المفاوضات، حيث تقود كل من قطر و باكستان اتصالات مكثفة لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات وإحياء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.



• قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران ،وحذر من العودة إلى الضربات إذا لم تُسفر المحادثات عن نتائج.



•نفت الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات "مباشرة" مع واشنطن، وأكدت أن الاتصالات الحالية تجري حصراً عبر وسطاء (أبرزهم سلطنة عُمان) لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.



الفائدة الأمريكية

•يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فى عام 2026، وأن يؤجل خفضها حتى عام 2027.



•وسط هبوط أسعار النفط العالمية ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو من 62% إلى 70% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 38% إلى 30%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 7% إلى 10%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 93% إلى 90%.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات غدًا الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول تطور التضخم في البلاد ومسار أسعار الفائدة هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تذبذب أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق ما بين 3,950 و 4,200 دولارًا للأونصة ،وقد تؤدي إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الخروج من هذا النطاق.



إذا جاءت نتائج اجتماع السياسة النقدية الفيدرالية أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،بما يقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،فمن المرجح أن ترتفع أسعار الذهب فوق حد 4,200 دولارًا للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 1,009.30 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع ولكنه يحتفظ بفرص استئناف الصعود - توقعات اليوم – 28-07-2026