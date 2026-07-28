سعر سهم Snowflake (SNOW) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 28-07-2026

ارتفع سعر سهم Snowflake Inc (SNOW) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 280.65$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 280.65$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 325.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد