سعر سهم أوتوديسك (ADSK) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 28-07-2026

انخفض سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر السهم بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة كانت تحد تداولاته على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص السهم في التعافي بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 845.55$، ليستهدف بعدها دعمه التالي مباشرة عند سعر 784.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط