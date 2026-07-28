«أيان» تتحول إلى الخسارة في الربع الثاني بـ 119.2 مليون ريال

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة "أيان للاستثمار" إلى الخسارة بنهاية الربع الثاني من العام 2026، بصافي خسارة 119.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 17.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وأرجعت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، تسجيل الخسائر لهذا الربع إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع تكلفة الإيرادات وتكلفة التمويل، وذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وانخفضت الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب تحقيق خسائر من إعادة تقييم القيمة العادلة للإستثمارات من خلال الربح أو الخسارة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، حققت "أيان" صافي خسارة بلغ 87.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 348.2 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
وأرجعت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، تسجيل الخسائر لهذا الربع إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع تكلفة الإيرادات وتكلفة التمويل، وذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وانخفضت الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب تحقيق خسائر من إعادة تقييم القيمة العادلة للإستثمارات من خلال الربح أو الخسارة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، حققت "أيان" صافي خسارة بلغ 87.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 348.2 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.