تفاقم خسائر «نايس ون» إلى 19.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي خسائر شركة "نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني" إلى 19.93 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بصافي خسارة قدره 1.29 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق 2025.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 13.45% ليصل إلى 41.72 مليون ريال. وقد أسهم تحسن كفاءة عمليات الشراء وارتفاع مساهمة مبيعات منتجات العلامات التجارية الخاصة في دعم هامش إجمالي الربح.
إلا أن هذا التحسن قابله ارتفاع مخصص المخزون بطيء الحركة إلى 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 1.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، إلى جانب ارتفاع التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالتوسع في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح وهامش إجمالي الربح.
ويعود ارتفاع الخسائر أيضًا إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 19.20% لتصل إلى 41.56 مليون ريال، مقارنةً بـ 34.87 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الإنفاق التسويقي الهادف إلى حماية الحصة السوقية للشركة في ظل اشتداد حدة المنافسة، ودعم نمو علاماتها التجارية الخاصة. ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة المصاريف البيعية والتسويقية إلى الإيرادات إلى 22.08% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 18.13% في الربع الثاني من عام 2025.
كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 33.14% لتصل إلى 17.97 مليون ريال في الربع الثاني من 2026، مقارنةً بـ 13.50 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بدعم التوسع المستمر في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة. ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة المصاريف العمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 9.55% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 7.02% في الربع الثاني من 2025.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 (6 أشهر) سجلت الشركة صافي خسارة قدره 11.28 مليون ريال، مقارنةً بصافي ربح قدره 22.84 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 13.45% ليصل إلى 41.72 مليون ريال. وقد أسهم تحسن كفاءة عمليات الشراء وارتفاع مساهمة مبيعات منتجات العلامات التجارية الخاصة في دعم هامش إجمالي الربح.
إلا أن هذا التحسن قابله ارتفاع مخصص المخزون بطيء الحركة إلى 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 1.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، إلى جانب ارتفاع التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالتوسع في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح وهامش إجمالي الربح.
ويعود ارتفاع الخسائر أيضًا إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 19.20% لتصل إلى 41.56 مليون ريال، مقارنةً بـ 34.87 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الإنفاق التسويقي الهادف إلى حماية الحصة السوقية للشركة في ظل اشتداد حدة المنافسة، ودعم نمو علاماتها التجارية الخاصة. ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة المصاريف البيعية والتسويقية إلى الإيرادات إلى 22.08% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 18.13% في الربع الثاني من عام 2025.
كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 33.14% لتصل إلى 17.97 مليون ريال في الربع الثاني من 2026، مقارنةً بـ 13.50 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بدعم التوسع المستمر في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة. ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة المصاريف العمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 9.55% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 7.02% في الربع الثاني من 2025.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 (6 أشهر) سجلت الشركة صافي خسارة قدره 11.28 مليون ريال، مقارنةً بصافي ربح قدره 22.84 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.