انخفاض أسعار النفط وسط رهانات على اتفاق أمريكي إيراني

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتتداول قرب أدنى مستوياتها في أسبوع، مع تصاعد الآمال بالتوصل إلى تسوية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي ذلك في وقت حدّت فيه مخاوف تعطل الإمدادات واستمرار ضعف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من وتيرة الهبوط. أسعار النفط انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتًا، أو ما يعادل 0.57%، لتسجل 87.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو 0.45%، إلى 82.24 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد خسرا نحو 8% في الجلسة السابقة، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 20 يوليو، عقب تعليق الولايات المتحدة بشكل مفاجئ حملة الضربات الجوية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري "محادثات جيدة" مع إيران، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل، لكنه حذر من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات، بينما أكدت طهران بدورها أنها سترد إذا تعرضت لأي هجوم جديد.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي جي»، إن تراجع احتمالات التصعيد العسكري خفف الضغوط على أسعار النفط، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تزال متقلبة وقابلة للتغير سريعًا وفقا لرويترز.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماريكس»، إن أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى يتمثل في تراجع الطلب، خاصة في الأسواق الآسيوية.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بعد استئناف عمليات تحميل الخام في محطة البحر الأسود التابعة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي، عقب توقف استمر أسبوعًا نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية. تراجع تدفقات هرمز وأشار محللو بنك باركليز إلى أن حركة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال دون مستوياتها الطبيعية، موضحين أن متوسط صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر المضيق بلغ 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، مقارنة بنحو 5.9 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق.

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن مخزونات النفط الخام والبنزين تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وهو ما قد يؤثر في اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.