ارتفاع حاد في أسعار القهوة وسط تراجع حصاد البرازيل ومخاوف «النينيو»

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار البُن بشكل حاد هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أن تؤدي الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى مزيد من الاضطراب في موسم حصاد حبوب القهوة في البلاد، وإلى نقص الإمدادات العالمية.وأفادت هيئة الأرصاد الجوية البرازيلية، يوم أمس الإثنين، أن 32.4 ملم من الأمطار، أي ما يعادل 2700% من المعدل التاريخي، قد هطلت في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو في ولاية ميناس جيرايس، أكبر منطقة لزراعة البن في البرازيل.وساهم تباطؤ وتيرة حصاد القهوة في البرازيل في رفع الأسعار، إذ أفادت شركة "سافراس آند ميركادو" أن نسبة إنجاز حصاد البن البرازيلي لموسم 2026/2027 بلغت 64% حتى 15 يوليو، متخلفةً عن مستوى العام الماضي البالغ 77%، وعن متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 70%.وأغلق سعر قهوة "أرابيكا" لشهر سبتمبر مرتفعاً بنسبة 3.4% وأغلق سعر قهوة "روبوستا" مرتفعًا 1.2%.وتشكل المخاوف من تأثيرات ظاهرة "النينيو" عاملًا إيجابيًا لأسعار البن، وذكرت شركة "كوميرشال" لتجارة البن أن نمط النينيو المناخي قد يؤخر هطول الأمطار في البرازيل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الحاليين، وهما موعدا إزهار الأشجار عادةً، مما قد يؤثر سلبًا على محصول البن البرازيلي لموسم 2026/2027.وفي 8 يوليو، أفاد مركز التنبؤات المناخية الأمريكي بأن نمط النينيو المناخي الذي ظهر في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية الشهر الماضي يُرجّح أن يكون من أقوى الأنماط المناخية منذ أكثر من 75 عامًا. وهذا يُنذر بأشهر من الفيضانات والجفاف وتقلبات درجات الحرارة المحتملة في وقت لاحق من هذا العام، والتي قد تُعيق إنتاج البن في آسيا وأمريكا الجنوبية.