خسائر «بوينج» تتجاوز التوقعات إلى 428 مليون دولار بالربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات عن خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثاني من العام 2026، حيث أثر برنامج طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون"، الذي طال انتظاره، سلبًا على النتائج.

وتكبّدت "بوينج" خسارة فصلية قدرها 428 مليون دولار بأكثر من التوقعات، منها خسارة قدرها 280 مليون دولار في برنامج تسليم طائرتين من طراز "747"، ستكونان بمثابة الجيل القادم من طائرات الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون"، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عن زيادة استثماراتها في هذا البرنامج، مؤكدة أنها لا تزال تتوقع تسليم أول طائرة في عام 2028.

وسجل سهم "بوينج" خسارة بمقدار 76 سنتًا بعد التعديل مقابل خسارة متوقعة قدرها 30 سنتًا للسهم، فيما بلغت الإيرادات 24.56 مليار دولار مقابل 24.25 مليار دولار متوقعة.

وحققت "بوينج"، إحدى أكبر الشركات الأمريكية المُصدِّرة للطائرات، نموًا في إيراداتها بنسبة 8% في الربع الثاني لتصل إلى 24.56 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بفضل المكاسب التي حققتها في مختلف قطاعات أعمالها، بما في ذلك زيادة تسليم الطائرات التجارية.

ورفعت الشركة إنتاج طائراتها من طراز "737 ماكس" الأكثر مبيعًا، إلى 47 طائرة شهريًا، مع خطط لزيادة الإنتاج بشكل أكبر.