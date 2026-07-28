الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لايت كوين (LTCUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 28-07-2026

Fx News Today

2026-07-28 12:51 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، في محاولة من السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط تأثر السعر بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 46.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 45.40$ مع وجود فرص لكسره.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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