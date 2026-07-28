تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 28-07-2026

ارتفع سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، في محاولة من السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط تأثر السعر بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 46.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 45.40$ مع وجود فرص لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط