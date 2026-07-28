الدولار الكندي يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء، لكن مكاسبه ظلت محدودة مع تراجع أسعار النفط وترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وصعد الدولار الكندي بنحو 0.2% ليتداول عند 1.41 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (ما يعادل 70.92 سنتًا أمريكيًا)، بعدما لامس في وقت سابق أضعف مستوياته منذ 14 يوليو عند 1.4128.

وأشار محللو بنك سكوشيا، شون أوزبورن وإريك ثيوريت، إلى أن احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء تبدو أقل مما تعكسه أسواق العقود الآجلة، في ظل بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع، إلى جانب انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافا في مذكرة بحثية أن إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير قد يمنح الدولار الكندي بعض الدعم، إلا أن فرص تحقيق مكاسب قوية ستظل محدودة ما لم تتقلص فروق أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وهو أمر لا يتوقعانه قبل وقت لاحق من العام الجاري.

وفي كندا، من المقرر أن ينشر بنك كندا يوم الأربعاء محضر اجتماعه الأخير، بعدما أبقى في وقت سابق من الشهر الجاري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مشيرًا إلى توقعات بتسارع النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر مايو يوم الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الاقتصاد بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 4.2% إلى 79.18 دولارًا للبرميل، مع تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية بمختلف آجالها، مقتفية أثر تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.528%، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 17 يوليو عند 3.518%.