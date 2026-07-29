سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، واستطاع الزوج خلال ذلك تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتبدأ تلك المؤشرات في إظهار تقاطع إيجابي قد يسرع من عملية تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.