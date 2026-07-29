سعر النفط خام برنت يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 29-07-2026

يستقر سعر النفط خام برنت (BRENT) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وخلال ذلك نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتصل تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس، في ظل تأثر السعر بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.