سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 29-07-2026

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السعر بهذا الأداء في استعادة تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، كما استطاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام السعر لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.