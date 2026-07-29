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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 02:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السعر بهذا الأداء في استعادة تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، كما استطاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام السعر لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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