سعر سهم جمجوم فارما (4015) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-07-2025

تقدم سعر سهم شركة مصنع جمجوم للأدوية (4015) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة يائسة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 145.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 133.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط