سعر سهم الأندلس (4320) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 29-07-2026

مدد سعر سهم شركة الأندلس العقارية (4320) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ما يمهد الطريق امام السهم لتمديد تلك الموجة التصحيحية الصاعدة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد