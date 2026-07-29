الاقتصاد

سعر سهم الأندلس (4320) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر سهم الأندلس (4320) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 02:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

مدد سعر سهم شركة الأندلس العقارية (4320) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ما يمهد الطريق امام السهم لتمديد تلك الموجة التصحيحية الصاعدة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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