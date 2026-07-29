سعر سهم مصرف الإنماء (1150) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 29-07-2026

انزلق سعر سهم مصرف الإنماء (1150) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 23.90 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 22.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط