الاقتصاد

سعر سهم لجام للرياضة (1830) يشهد زيادة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر سهم لجام للرياضة (1830) يشهد زيادة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 02:37 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

قفز سعر سهم شركة لجام للرياضة (1830) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار.

 

لهذا فطيلة ثبات مستوى المقاومة 78.50 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 65.55 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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