سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-07-2026

مدد سعر سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية (6040) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 8.45 ريال، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 8.45 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 9.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد