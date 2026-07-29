شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينزلق إلى أدنى مستوى فى أسبوعين بسبب بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •التضخم السنوي في أستراليا أقل من التوقعات في يونيو

•تباطؤ الضغوط التضخمية على بنك الاحتياطي الأسترالي

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في أغسطس المقبل



تراجع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، مسجلًا أدنى مستوى في أسبوعين ،بعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن مستويات التضخم الرئيسية في أستراليا.



تظهر تلك البيانات تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في أغسطس المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.6% إلى (0.6938) الأدنى منذ 14 يوليو الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6978)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6979).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الثلاثاء منخفضًا بأكثر من 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ،في أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب العزوف عن المخاطرة ، وسط موجة بيع قوية هيمنت على أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت.



التضخم في أستراليا

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن المكتب الأسترالي للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفع سنويًا بنسبة 3.8% في يونيو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 4.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 4.0% في مايو.



التضخم الأسترالي أقل من التوقعات في يونيو



تشير هذه البيانات إلى تباطؤ الضغوط التضخمية، بما يمنح بنك الاحتياطي الأسترالي مساحة أكبر للإبقاء على سياسته النقدية دون تشديد إضافي، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى خلال العام الجاري.



الفائدة الأسترالية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في أغسطس من 25% إلى 5%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والأجور فى أستراليا.



توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى المنطقة السلبية مقابل نظيره الأمريكي ،مع إمكانية تسجيله مستويات أدنى جديدة فى عدة أسابيع ،فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأحد أفضل الفرص الاستثمارية فى سوق الصرف الأجنبي.



نظرة فنية

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