سعر سهم إمباور (EMPOWER) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 29-07-2026

تراجع سعر سهم إمباور (EMPOWER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، والذي أنهى به أي آمال للتعافي على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغوط السلبية حول السهم، وقد جاء تراجع السهم الأخير بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.63 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 1.54 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط