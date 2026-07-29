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سعر سهم الفردوس القابضة (ALFIRDOUS) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر سهم الفردوس القابضة (ALFIRDOUS) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 02:55 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

يتحرك سعر سهم الفردوس القابضة (ALFIRDOUS) بنطاق محدود من التداولات الجانبية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل السهم مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.275 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 0.322 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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