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ارتفاع "داو جونز الصناعي".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين

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واس- نيويورك 0 تبليغ

ارتفاع "داو جونز الصناعي".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 09:39 صباحاً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة في بورصة "وول ستريت" تعاملاتها، اليوم، على تباين.
وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 282.8 نقطة، بنسبة 0.54% عند الفتح ليصل إلى ‌52492.88 نقطة، فيما انخفض ‌المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 17.6 نقطة، ‌بنسبة 0.24%، إلى 7395.55 نقطة.
وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" ‌107.0 نقاط، بنسبة 0.43%، مسجلًا 24825.072 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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