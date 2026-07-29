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صعود جماعي بختام التداولات.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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صعود جماعي بختام التداولات.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 09:39 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.35%) ليصل عند (646.90) نقطة.

الأسهم الأوروبية

فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.52%) ليصل عند مستوى (25492.59) نقطة.
وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.63%)، ليصل إلى مستوى (8458.78) نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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