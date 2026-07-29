سعر النحاس يتفاعل مع سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 29-7-2026

بدأ سعر النحاس بالتفاعل مع سلبية مؤشر ستوكاستيك مشكلا لبعض الموجات التصحيحية الهابطة لنلاحظ ملامسته مؤخرا لمستوى 6.2180$, حاليا وبتشكيل مستوى 6.3600$ لحاجز إضافي سيزيد ذلك من فرص استئناف السعر للمحاولات التصحيحية لنتوقع مهاجمته بذلك للدعم المستقر قرب 6.1000$ والذي بكسره سيؤكد انتقاله لمرحلة سلبية جديدة قد تدفع به للوصول بشكل أولي نحو 5.9500$ و5.8200$ على التوالي.

أما تأكيد استعادة السعر للمسار الصاعد, فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليمكنه من اختراق الحاجز الرئيسي المستقر عند 6.5100$ والثبات أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.300$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي