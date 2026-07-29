سعر الباوند مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 29-7-2026

أدى افتقار سعر الزوج للعزم الإيجابي لتشكيل المزيد من الموجات التصحيحية السلبية لنلاحظ استقراره حاليا قرب محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 217.35, نكرر التنويه إلى أن هذا الارتداد لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الصاعد بالاعتماد على ثبات مستوى الدعم المتمركز عند 216.35, فالثبات المتكرر أعلاه يؤكد الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف قريبا للحاجز المستقر عند 218.65 وبتجاوزها ستمتد التداولات مباشرة نحو 219.40 و220.00 على التوالي.

أما كسر الدعم والثبات أدناه لفترة أربع ساعات, فإن ذلك سيلغي الترجيح الصاعد وليجبر السعر على تشكيل موجات سلبية قوية ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 215.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 216.85 و 218.65

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم