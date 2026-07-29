تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وترقب قرار أسعار الفائدة

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت ‌أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مع استمرار استقرار الدولار وانتظار قرار السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية، التي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش.

فيما تراجعت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% إلى 4021.70 دولار.

وحافظ الدولار على مستوى قريب من أعلى مستوى له في شهر، ما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. أسعار المعادن النفيسة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 57.20 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1605.96 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1268.35 دولار.