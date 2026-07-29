ارتفع أرباح «سال» 17.9% إلى 191.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 17.9% إلى 191.4 مليون ريال، مقابل 162.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع صافي الربح، بشكل رئيسي لتحسن الأداء ونمو الإيرادات في كل من قطاعي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 22.2%، مقارنةً بالربع السابق، ليصل إلى 191.3 مليون ريال مقارنة بـ 156.6 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتحسن الأداء ونمو الإيرادات في كل من قطاعي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.
وبحسب البيان، ارتفع صافي الربح بنسبة 10.4% خلال العام الحالي ليصل إلى 347.9 مليون ريال، مقارنةً بـ 315.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتحسن الأداء ونمو الإيرادات في كل من قطاعي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع صافي الربح، بشكل رئيسي لتحسن الأداء ونمو الإيرادات في كل من قطاعي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 22.2%، مقارنةً بالربع السابق، ليصل إلى 191.3 مليون ريال مقارنة بـ 156.6 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتحسن الأداء ونمو الإيرادات في كل من قطاعي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.
وبحسب البيان، ارتفع صافي الربح بنسبة 10.4% خلال العام الحالي ليصل إلى 347.9 مليون ريال، مقارنةً بـ 315.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتحسن الأداء ونمو الإيرادات في كل من قطاعي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.