الارشيف / الاقتصاد

315 مليون ريال صافي أرباح «أمريكانا» للربع الثاني من 2026

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

315 مليون ريال صافي أرباح «أمريكانا» للربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي"، للربع الثاني من 2026 بنسبة 40.5% إلى 315.15 مليون ريال مقابل 224.37 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود ارتفاع صافي الربح، وفقًا لبيان الشركة على "تداول "، إلى ارتفاع الإيرادات، والضبط الفعّال للتكاليف، والاستفادة من الرافعة التشغيلية للتكاليف الثابتة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026 ارتفع صافي الربح بنسبة 59.2% ليصل إلى 552 مليون ريال، مقارنة بـ 346.8 مليون ريال في النصف الأول من 2025، مدعوماً بنمو الإيرادات والانضباط في إدارة التكاليف.
كما توسع هامش صافي الربح بنحو 320 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بالرافعة التشغيلية الناتجة عن ارتفاع المبيعات، والانضباط في إدارة تكاليف المطاعم والمصاريف العامة للشركة، وتحسن اقتصاديات الوحدة في قناة التوصيل إلى المنازل.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا