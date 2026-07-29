ارتفاع سعر الريال اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 27 يوليو 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بمعظم البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إلى: 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر صعد سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك مصر إلى: 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية ارتفع سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، إلى: 13.42 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس صعد سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأربعاء، إلى: 13.43 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء، إلى: 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، ارتفاعا إلى: 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك نكست شهد سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك نكست،ارتفاعا إلى: 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأربعاء، ارتفاعا عند: 13.32 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.