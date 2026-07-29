سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. ارتفاع في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا نسبيًا، اليوم الأربعاء، في مستهل تعاملات البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 50.46 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس استقر سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، عند 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأربعاء، 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في ميد بنك بلغ سعر الدولار في ميد بنك، اليوم الأربعاء، 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.