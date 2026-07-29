النفط يرتفع مع تجدد توترات الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأمريكية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد الضربات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية في العراق، واعتراض لصواريخ باليستية إيرانية كانت تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، في حين انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.70 دولار، أو 3.2%، لتصل إلى 86.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.65 دولار، أو 3.3%، ليصل إلى 81.91 دولار للبرميل.

جاءت الضربات بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إحباطه هجومًا إيرانيًا مفاجئًا على القوات الأمريكية في المنطقة. ولم تعبر مضيق هرمز يوم الثلاثاء سوى 5 سفن تجارية، حيث لا تزال حركة ناقلات النفط منخفضة.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، فيما ستصدر بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.