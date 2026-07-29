تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-07-2026

استسلم سعر الفضة (SILVER) للضغوط السلبية المحيطة به خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بعدما حاول بتحركاته السابقة تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، واستطاع أيضاً تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتصل تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثره بكسر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.