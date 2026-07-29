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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-07-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 11:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

استسلم سعر الفضة (SILVER) للضغوط السلبية المحيطة به خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بعدما حاول بتحركاته السابقة تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، واستطاع أيضاً تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتصل تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثره بكسر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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