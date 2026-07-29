الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-07-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 11:04 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

صعد سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السعر بهذا الأداء في تعويض جزء كبير مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا