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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 29-07-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 11:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

صعد سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليعيد السعر اختبار مستوى المقاومة 86.00$، وذلك في ظل تأثر السعر في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لفقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس السلبي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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