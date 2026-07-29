تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-07-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار تحركات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السعر، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.