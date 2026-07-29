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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-07-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 11:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار تحركات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السعر، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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