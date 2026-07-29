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سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 12:44 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

واصل سعر سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 348.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 382.95$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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