سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-07-2026

واصل سعر سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 348.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 382.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد