سعر سهم أندر أرمور (UAA) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

تقدم سعر سهم أندر أرمور UNDER ARMOUR (UAA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تحركات السهم بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تمديد تلك المكاسب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 7.50$، مع وجود فرص قوية لاختراق تلك المقاومة على المدى القريب.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد